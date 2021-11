$!Francisca recibe comentario racista y su respuesta se llevó aplausos

La comunicadora Francisca aprovechó un comentario racista, disfrazado de recomendación que le hizo un seguidor de Instagram tras una fotografía subida a esta red social, donde a juicio del autor del comentario lucía más oscura, algo que a su juicio no le favorece.

“Ese color te hace ver oscura, mejor colores pasteles para tu color de piel”, escribió el indiscreto seguidor. Tras el comentario, la respuesta de Francisca no se hizo esperar.

“¡Mi gente les agradezco todos sus comentarios y preocupaciones, pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno!”, escribió Francisca, invitando a sus seguidores a que, como ella superen esas preocupaciones.

“Si me veo más oscura no pasa nada. Pues porque lo soy y amo serlo. Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira”, agregó.

“El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad”, continúa.

“Muchos piensan que no hay nada malo con esos comentarios, pero honestamente señores, esos comentarios pequeñitos, ‘inofensivos’ pero en verdad tienen ese trasfondo racista y son los que destruyen poco a la autoestima, los que te llenan de complejos, son los que poco a poco te mandan a un lugar donde sientes que no te mereces nada”, concluye.

Francisca es una mujer exitosa que ha trascendido a base de talento. Ella, oriunda de Azua ha tenido que romper estereotipos desde su incursión en los medios, y en especial en Univisión.

Allí, se impuso en el concurso Nuestra Belleza Latina, un año en el que, para muchos no era la más hermosa. “Talento mató belleza”, le dijo Osmel Sousa tras su desempeño en uno de los retos. Un comentario que, aunque recibió con humildad, al final no fue el más apropiado, porque sí es bella, además de talentosa.