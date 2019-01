$!Frank Reyes afirma no andaba sin placa

El bachatero Frank Reyes aclaró mediante un comunicado cómo afirma ocurrieron los hechos en los que se vio envuelto con miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) cuando lo detuvieron en la avenida Máximo Gómez con avenida John F. Kennedy en un vehículo que no exhibía placa.

“Yo venía desde La Romana y ya en Santo Domingo, mientras esperaba un cambio de semáforo en la avenida 27 de Febrero, se me acercó una persona en su vehículo para decirme que la placa de la yipeta estaba a punto de caerse. Cuando el semáforo me dio paso me detuve, y como no tenía herramientas para arreglarla terminé de quitarla, colocándola en el asiento trasero”, explicó el conocido Príncipe de la Bachata.

Reyes dijo que al llegar al semáforo de la avenida Máximo Gómez con avenida John F. Kennedy los agentes de la Digesett se le acercaron y le preguntaron que por qué andaba sin placa. “Les expliqué lo que me había pasado, vieron la placa”.