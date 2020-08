$!Franklin Mirabal y Dianabell no son los únicos; las rupturas más escandalosas de la farándula local

Sólo un tema pudo desplazar la mediática tiradera de los exponentes urbanos Lápiz Conciente y Mozart la Para, y este fue la ruptura sentimental de la modelo Dianabell Gómez y el cronista deportivo Franklin Mirabal. Tras la negación del periodista y la confirmación de la modelo, las redes sociales se llenaron de memes, opiniones y hasta discusiones como la que protagonizó el veterano comunicador con el periodista José Peguero. Pero ellos no han sido los únicos que lavaron sus trapitos sucios fuera de casa. Antes lo hicieron cantantes urbanos, presentadoras de televisión y empresarios ligados al mundo del entretenimiento. Desde Diario Libre recordamos algunos de los más escandalosos del entretenimiento local. Mozart la Para y Alexandra Hatcu

Como no iniciar este recuento con otra pareja. Tras años de ser vistos como una de los matrimonios más queridos, el actual protagonista de la tiradera con el Lápiz y su ahora exesposa acapararon las noticias de la farándula local durante varios meses. Alexandra y Mozart la Para anunciaron el año pasado el fin de su matrimonio de una década a través de sus cuentas en la red social de Instagram @alexandramvp y @mozartlapara, donde aseguraron que había sido "una decisión muy meditada, madura, de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto publicaron". Sin embargo, todo ese supuesto buen rollo fue desmontado tras hacerse público que el cantante había iniciado una nueva relación con a actriz Dalissa Alegría. A partir de ahí todo ha sido indirectas. Vakeró y Martha Heredia

En el 2010 sorprendieron haciendo pública su relación amorosa, Martha Hererdia y Vakeró formaron una pareja con mucha química tanto en la música como a nivel personal, sin embargo tres años después la artista hizo público que se separaba del rapero y lo acusaba de violencia de género. Heredia dio la noticia a través de su cuenta de Twitter junto a una foto que mostraba su rostro casi por completo rojizo y un texto que rezaba: "Y aquí está la prueba ... no busco sonido yo busco justicia". "Mi relación con Vakeró terminó. Lo hago público", se leía en el tuit de Heredia, que agregaba: "Me cansé de aguantar golpes y abusos y la justicia de aquí no sirve porque le recibió dinero en medio de un abuso en mi contra y se fueron". Por esta situación el artista fue apresado y tras un proceso difícil para él puesto en libertad. Actualmente los artistas no se dirigen la palabra. Don Miguelo y Nábila Tapia

El cantante de música urbana Don Miguelo y la modelo Nábila Tapia tampoco se quedan atrás en cuanto a separaciones complicadas. En 2017 se hizo pública la noticia de que el intérprete de música urbana se encontraba en la fiscalía de San Francisco de Macorís, donde supuestamente le estaba poniendo una orden de alejamiento a la madre de su hija, por supuesta “Violencia de género” Sin embargo, en un mensaje a través de las redes sociales, Nabila desmiente la versión presentada por Don Míguelo, siendo todo lo contrario. “Quiero aclarar, que he sido yo, quien puso una orden que alejamiento en contra de Miguelo, por ser víctima de violencia física, verbal y psicológica durante un tiempo considerado y que callé porque pensé que todo podía cambiar así como por mantener mi hogar.” Escribió Tapia. Además de asegurar que las cosas lejos de mejorar han empeorado y que no ha sido ella quien ha roto apartamento, ni ha cometido ningún hecho de violencia contra él. “El tiempo pasó y las cosas han empeorado en la relación la cual hasta el momento ha llegado a su fin. ” Jamás he sido yo la ha desbaratado apartamento no ha cometido hechos de violencia con él” ” esos no son los valores con los que me formé ” en esta relación quise dar lo mejor de mí como lo que hago en mi vida y quienes siguen mi carrera así lo saben”. Recientemente la modelo volvió a tocar el tema asegurando que el intérprete le había sido infiel varias veces durante su relación lo que provocó su separación definitiva tras varias idas y regresos. Georgina Duluc y Marcos Irizarry

Aunque su relación concluyó oficialmente en junio del año pasado, la pareja protagonizó una polémica separación anterior que incluyó la mediación del pastor Marcos Yaroide y su esposa, y una reconciliación. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Duluc, señaló que tomó la decisión conjuntamente con su esposo desde la gratitud y amor que aún los une. “Se merecen saber que estoy en una nueva etapa, quien fuera mi marido hasta este momento, Marcos Irizarry y yo hemos decidido, hemos tomado la penosa y difícil decisión de separarnos”, dijo Duluc. Expresa que es un momento intimo que solo le atañe a ellos siendo esta la primera y última declaración que harán al respecto por la “tranquilidad emocional y mental de ambos”. Exhortó a la prensa hacer su trabajo sabiendo que no volverán "hablar del tema". En el 2017, la pareja también anunció que se separaba, en esa ocasión las declaraciones salieron de Marcos Irizarry quien dijo que el rompimiento no había sido su culpa. “Estamos pasando por momentos difíciles. Hay un corazón que sabe quién ha sufrido y se trata de levantar ante las circunstancias. No soy perfecto. Soy un hombre que calla. Si en esta nueva relación me separo, no es por mí, tal vez Dios no quiere eso”, afirmó al “Circo de la Mega” en Puerto Rico. Parejas que se separaron y volvieron Sandra Berrocal y Crazy Design

Aunque no duraron nada separados, lo mediático del proceso hace que lo incluyamos en este listado. Lágrimas, controversias en redes sociales y opiniones de todos marcaron la corta ruptura de la modelo Sandra Berrocal y el cantante urbano Crazy Design. En marzo del año pasado la comunicadora confirmó los rumores del proceso de separación del padre de su hijo . Según informó Berrocal, fue una decisión de ambos que habían decidió mantener en secreto hasta concluir todo el proceso de divorcio. La pareja decidió darse una nueva oportunidad. Magnolia Kasse y Rafely Rosario

Al igual que los anteriores esta pareja conformada por el cantante Rafely y la comunicadora Magnolia Kasse decidió darse una nueva oportunidad tras anunciar su ruptura. Tras conocerse durante el 2014 y comprometerse en el 2017 en la ciudad de Nueva York, la pareja se ha separado en numerosas ocasiones, siendo la más mediática la realizada en mayo del año pasado, donde borraron todas sus publicaciones juntos e hicieron la confirmación a través de la misma vía. Pero, el amor triunfó como en las ocasiones anteriores, y retomaron su relación transcurridos poco más de dos meses. Tamara Martínez y Emilio López

Otra de las parejas que han vivido dentro de un verdadero trampolín es la conformada por la comunicadora Tamara Martínez y el abogado Emilio López. De acuerdo con publicaciones de la misma Tamara en su perfil de Instagram, han sido varias las veces en las que se han separados, durando estos distanciamientos pocos días. El 22 de abril del pasado año Martínez hizo público que su esposo le había sido infiel, luego regresaron. Finalmente la pareja puso fin a su relación tras acusaciones y audios filtrados a los medios. Cardi B y Offset