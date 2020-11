$!Fue otro “experimento” la ofensa de Carlos Durán a Pamela Sued, pero el video no aparece

Tal y como se especulaba, se trató de otro “experimento social” el video que publicó el youtuber y cómico Carlos Durán y que se convirtió en tendencia en las redes sociales en el que, junto a un grupo de comunicadores e influencers, juega Among Us y termina con varios insultos hacia la comunicadora Pamela Sued.

La campaña es en contra de la violencia hacia las mujeres, a propósito de que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960.

Este martes, durante la partida del videojuego donde participaron Pamela Sued, Brea Frank, Vaca Loca, La Comparona y Larimar Fiallo, el creador de contenidos inicia con una serie de insultos hacia las mujeres diciendo que “no sirven”.

Llama la atención que el video, de unos 15 minutos con las palabras ofensivas hacia las mujeres no aparece en su canal de You Tube. Se desconoce si fue reportado por las medidas restrictivas de YouTube o fue eliminado por el propio Durán.

En cambio, sí aparece en Youtube el video de la segunda parte donde explican la estrategia.

Carlos Durán continúa criticando a Pamela Sued alegando que “no sabe jugar” y que las féminas “son insensibles” y “saben muy bien hablar mentiras”. A una de las figuras presentes en la reunión de Zoom le dijo que “le está afectando el tinte rubio”, pero fue con Pamela que se descargó al llamarla “bruta”.

Este miércoles, tras la lluvia de criticas, el influencer explicó de que se trató la campaña y compartió un video destacando la amistad con Sued y afirmó que ella en todo momento estuvo al tanto, al igual que las demás figuras.

“(Sic) Si hago un video diciendo que está mal ser violento contra las mujeres, como lo he hecho en los años anteriores, NADIE LO COMPARTE. Muchas veces es más fácil criticar a alguien por redes sociales, pero otras tenemos a alguien siendo violento contra una mujer y no hacemos absolutamente nada. Como los seguidores fieles que tengo sabían o se esperaban, todo esto fue parte de una campaña (....) a favor de la no violencia contra la mujer. Todas las personas que salieron en el video de ayer estaban claras de la situación y eran parte de la campaña. Espero que todos aquellos que ayer tomaron de su tiempo para criticar y compartir lo malo, se tomen igual o más tiempo para regar el mensaje positivo”.

Agregó: “Les invito a estar alerta y accionar. La Violencia no es un juego, no la toleres”.

Reacciones

Muchos criticaron a Durán porque varios de sus “experimentos sociales” terminan provocando molestia y logran hacerse virales más que crear “conciencia”.

Aunque sus seguidores, que están acostumbrados a esos contenidos, advirtieron que era otro “experimento social”.

“Yo sabía que era alguna campaña porque es que el no es de ofender a los demás y menos a una mujer”, escribió la usuaria @estefani_m.

“Mensaje recibido. Espero todos lo hayan podido recibir aunque sea después de criticar”, comentó @yuleissy016 en la cuenta de Instagram del yotutuber.

Otro usuario, @martinez01_rd, comentó a favor: “Desde que lo vi dije que era algo planeado jejejejejej pero saben actuar muy bien. Excelente trabajo @showcarlosduran”.

Pero en Twitter, donde se volvieron tendencia número uno, la emprendieron contra él y Pamela Sued, pese a que ella no acostumbra a verse involucrada en polémicas.

Algunos usuarios alegaron en sus argumentos que muchos videos que ha realizado el youtuber para supuestamente crear conciencia han sido con atropellos.

“Haciendo “experimento social” con + violencia. El mensaje pa’cuando?”, fue el mensaje de @ameliareyesrd.

“Muy mala actuación de Pamela Sued y Carlos Durán, aquí se burlan de la ignorancia”, tuiteó @angelleger.

“Los que defendieron a Pamela Sued ayer, como se siente hoy al ver que ella estuvo de acuerdo a la campaña con Carlos Durán”, escribió @Sheilacollado.

“Los experimentos sociales que los hagan los expertos en conducta... Yo creo en la ciencia, no en idioteces”, escribió @radicaltotal.

De acuerdo con los comentarios en Twitter, hasta el momento son más los mensajes de malestar que los que valoran como positivo el resultado de la estrategia, siendo esto último el fin que debe buscar este tipo de campañas de carácter social, la reflexión.

No obstante, el video se volvió viral en todas las redes sociales.