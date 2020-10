Gabi Desangles: "No es verdad que vas a trabajar en la TV tres días y tener una yipeta de tres millones de pesos"

La comunicadora Gabi Desangles afirmó que la televisión dominicana no deja dinero para los lujos que pueden llegar a ostentar mujeres de la pantalla chica en tan poco tiempo.

Expresó a modo de consejo a las chicas que buscan incursionar a la TV que no es una industria fácil y que "lleguen con los pies en la tierra". Según explicó, "lo que deja dinero es todo lo que tú haces con la televisión".

"Quizás si muchas niñas llegaran a la televisión con eso claro primero no se frustraran y después no se pusieran a hacer vagabunderías. Porque no es verdad que tu vas a trabajar en la televisión tres días y vas a tener una yipeta que cuesta 3 millones de pesos. Eso no es verdad", consideró.

Agregó que no se puede trabajar solamente en TV y "todos los días tener una cartera nueva de marca. No es verdad", insistió.

Indicó a las que quieran entrar al medio que lo hagan porque así lo desean y si les gusta el arte. "No puedes llegar pensando que esta va a ser la solución para tu pobreza, esto no es para forrarse. Tu puedes lograrlo porque a mi me va bien, hago maestrías de ceremonia, teatro, cine... Pero no como que entré hoy y ya soy millonaria".

Desangles motivó a las que sueñan con entrar a los medios a prepararse. "Hay que dar páginas para la izquierda".

En otro tema, la también actriz refirió al ser entrevistada por el locutor Luinny Corporán para su canal de Youtube "El show de Luinny" que para ella sería muy difícil trabajar al lado del controversial animador Frederick Martínez (el Pachá).

Valoró a Roberto Ángel Salcedo como un buen jefe y admitió que ha sido una de las cosas mas gratificantes ser presentadora de "Vale por Tres", que se transmite cada sábado por Telesistema 11.

Comentó que el proyecto de Robertico tiene más rating que "Pégate y gana".

“Tengo un jefe muy duro”, dijo y agregó que se lleva muy bien con sus compañeros El Naguero, Manolo Ozuna y Raúl Grisanty Jr.

Reseña Másvip que Desangles en la entrevista con el considerado el "Rey de las tardes” manifestó que quiere ser recordada en los medios por su capacidad e inteligencia.

Actualmente Gabi se prepara para presentar el nuevo programa de temporada "Hay corazón".