Gabi Desangles se defiende de ataques por mostrar apoyo a iniciativa de Gonzalo Castillo

La comunicadora y actriz Gabi Desangles se defendió de las fuertes críticas que recibió luego de anunciar su respaldo a la iniciativa “Escúchanos 2020”, del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

La presentadora de “Vale por tres” promueve y es moderadora de la iniciativa “Escúchanos 2020”, que busca “incluir las necesidades de los gremios profesionales jóvenes en el plan de gobierno”, entre ellos comunicadores, diseñadores y arquitectos, publicistas, propietarios de agendas publicitarias, emprendedores, médicos.

A través de un video colgado en sus redes sociales dijo que su trabajo es comunicar y no es la primera ni la última en trabajar para un político. Definió sus redes sociales como su hogar e instó a los que muestran su rechazo por su decisión a dejarla de seguir.

“No creo en tener que justificarme, pero como intentaron herirme y fui agredida de una manera injustificable creo que debemos hablar al respecto. Ir a las redes sociales de alguien, escribirle mensajes en WhatsApp de agresión, discriminación, cosas feas, eso no tiene ninguna justificación. Y yo sé que mi trabajo me expone, yo sé que yo le he dado un permiso a la gente de acercarse a mi vida, pero usar la boca para herir a otros no tiene justificación”, manifestó con firmeza la presentadora de televisión en su cuenta de Instagram @gabidesangles.

También agregó que trabajar para un político no tiene nada de malo. “Yo presté mi talento, así como lo hago para la televisión, en la radio, en el teatro y el cine, así como lo he hecho para muchísimas marcas; yo soy comunicadora, de eso vivo... Trabajar de forma digna y seria no tiene nada de malo y no justifica que tú te atrevas a agredirme a mí por eso”.

Dijo que el hecho de mostrar preferencia por un político de un partido o de otro no le da permiso a la gente para discriminarla. “Yo no voy a ser la primera ni la última comunicadora en prestar sus servicios para un político”, reiteró.

Explicó que lo importante es que la población se interese y se preocupe por lo que está pasando en el país. De paso, dijo que se está ganando el “morito dignamente” sin herir ni faltarle el respeto a nadie.

Y finalizó de forma tajante: “El que no quiera compartir armonía ni buena onda conmigo por favor que se retire y cierre la puerta sin hacer mucho ruido”.

Desangles recibió mensajes de apoyo y aliento por su mensaje, entre ellos de la comunicadora Milagros Germán: “Todo lo que haces con honestidad está bien Gaby! No dejes que te lastime lo que dicen aquellos que pretenden ofender! Haz lo que tu corazón te dicta con dignidad!”.

Otros seguidores expresaron lo siguiente: “¡Excelente! La falta de respeto, no se puede permitir”.

El pasado viernes 5 de junio, cuando hizo público su apoyo al proyecto de Castillo, también subió varios videos explicando su posición en los ‘Story’ de Instagram a raíz de los ataques.