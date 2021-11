$!Galilea Montijo estalló en llanto al negar vínculos con narcotraficante

“Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer durante mas de 28 años y los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos”, dijo Montijo, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La comunicadora, mientras fue abordada por un grupo de periodistas a su salida de los estudios de Televisa San Ángel, aprovechó para decir a los medios que no es la primera vez que la vinculan a relaciones falsas. “¿Desde dónde me han metido relaciones?, que si con presidentes... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”, expresó.

Toda esta controversia surgió luego de que saliera a la luz el libro “Emma y las otras señoras del narco” escrito por la periodista, Anabel Hernández, quien afirma que hubo un romance entre Galilea Montijo y el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Hernández dijo en entrevista para Infobae México que sostiene lo publicado sobre Galilea Montijo, quien, aunque no es el personaje principal de libro, es mencionada entre otras mujeres como Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién o Erika Ellice Sotres Starr.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, comentó en entrevista. “Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, dijo la periodista en la entrevista al medio mexicano.

Además, hizo énfasis en que su trabajo como reportera a lo largo de casi tres décadas está sustentado con fuentes fidedignas.

“Lo que digo de ella lo sostengo, tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos. No tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo, era una persona que estuvo directamente”, recalcó Hernádez.