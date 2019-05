$!Gerald Ogando se entera de su salida de programa a través de WhatsApp

Al día de hoy, el humorista Gerald Ogando desconoce si está suspendido o cancelado del programa radial “Sin Filtro” que se transmite por KQ 94.5, y que conduce junto a Robert Sánchez y Amelia Alcántara.

De acuerdo a la información que circula en medios digitales, Ogando afirmó que se enteró de que no estaría en el show por redes sociales, al igual, que los fanáticos del show que se difunde a las 5 a 7 de la tarde.

“Me acabo de enterar por las redes. Esta mañana me llamó David Jiménez, el socio de Santiago Matías (productor del espacio), y me dijo “Gerald no vayas hoy al programa. Pensé que iríamos grabado o algo así, ahora que me haces la pregunta entro a WhatsApp y veo que me eliminaron del grupo. Es extraño porque a mi entender no ha ocurrido ningún hecho que motive mi suspensión”, reveló Ogando al portal Más Vip.

De acuerdo, a informaciones Cristian Casablanca es la persona que sustituye a Gerald Ogando. Hasta el momento los directivos del espacio no se han referido al tema.

En el 2016 el humorista salió del espacio radial El Mismo Golpe, que conduce el veterano comunicador Jochy Santos.

Ogando trabajó para Santos desde el 2009, donde era conocido por su jocosidad e improvisación tanto en el programa radial “El Mismo Golpe”, que se transmite por la emisora Sol 106.5, así como en “Divertido con Jochy”, espacio televisivo que se emite por Telemicro, canal 5.

Gerald es parte del staff del programa de humor “Opción 13.0”, que se transmite al mediodía por Telecentro (canal 13), también labora en “Sábado Extraordinario”, que se transmite los sábados por Telemicro.