$!Hija de Bill Gates se compromete a los 23 años con millonario

Jennifer Gates, de 23 años, es la hija de Bill y Melinda Gates, quien anunció que contraerá matrimonio con Nayel Nassar, de 28 años, tras él proponerle matrimonio en un paseo sobre nieve.

Como dice el dicho, ‘El dinero va donde hay dinero’, la hija de uno de los hombres más ricos del mundo se casará con un joven millonario de origen egipcio. “Nayel Nassar... No puedo esperar para pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amándonos juntos. Sí un millón de veces. AHHH!!!” escribió Jennifer, quien estudia Medicina.

La pareja sale desde hace poco más de cuatro años. “Nayel NAssar eres único”, escribió Jennifer y agregó: “Absolutamente se arrodilló a mis pies este fin de semana pasado, sorprendiéndome con un lugar muy significativo de una de nuestras muchas pasiones compartidas”.

De acuerdo con la revista Quién, Jennifer es la hija mayor de Bill Gates de 64 años, uno de los hombres más ricos del mundo seguida por dos hermanos más, Rory John (21 años) y Phoebe Adele (18 años). Ella estudió biología en la Universidad de Stanford y ahora estudia una segunda carrera, medicina.

Además, ella practica la equitación y forma parte de un selecto grupo de jóvenes herederas junto a Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex; Athina Onassis, y Eve Jobs, hija del desaparecido Steve Jobs, fundador de Apple.

La revista detalla que Nassar de 28 años, se crió en Kuwait y también estudió en la Universidad de Stanford Administración y Economía.

El heredero egipcio compartió la pedida de mano en su cuenta de Instagram: “Dijo que sí... Me siento como el hombre más afortunado (y más feliz) del mundo en este momento. Jenn eres todo lo que podría haber imaginado... y mucho más. No puedo esperar para seguir creciendo juntos en este viaje llamado vida, y simplemente no puedo imaginar el mío sin ti. Te amo más de los puedas imaginar, y gracias por hacer que cada día se sienta como un sueño para mí. Por siempre!”.

Los padres de Jennifer Gates tienen 26 años de matrimonio.

De seguro esta será una de las bodas más costosas del año.