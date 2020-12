$!Hija de Mariana Levy revela su abuela la botó de la casa; pide vivir con Ana Bárbara

“¿Alguien que pueda venir a abrazarme para poder dormir? Creo que lo que necesito para dormir es que alguien me abrace; entonces, quien sea que se la rife [desea ayudarme] yo jalo [acepto la ayuda]”, concluyó la joven.

Durante el live que hizo durante la madrugada le preguntaron por Ana Bárbara y la posibilidad de que se mude allí, y ella respondió: “Pues díganle que me invite. Es más, todos los que están en este live, van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de ‘que invite a Paula a vivir a su casa’. Hasta que el spam sea masivo”, solicitó.

“No tengo casa, vivo donde cayó la noche, porque nadie me quiere adoptar. Yo no entiendo por qué”, explicó Paula Fernández Levy en un live que realizó en su cuenta de Instagram con el cabello alborotado y fumando.

La periodista mexicana Ana María Alvarado reveló que abuela y nieta viven en un choque generacional y que le contó lo que sucede.

“Créanme que Talina le ha echado todas las ganas y ha tratado de que esté bien Paula. Es su nieta, la adora, y siente que tiene un compromiso con su nieta y por ser hija de su hija, pero si un joven no te quiere hacer caso, no quiere seguir las normas, ¿qué haces como abuela? Le dices te recibo pero hay ciertas reglas en cada casa, es casa de Talina y si Pau no quiere obedecer, ‘qué se hace?”, expresó Ana María Alvarado.