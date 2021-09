$!Hombre que se casó con una muñeca sexual ahora dice estar enamorado de un cenicero

Del cenicero dice que le gustaron varias cosas. “Me gustó su olor, el toque del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta el toque del metal afilado en mi piel, me emociona, así que creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”.

El New York Post informó que Tolochko aparentemente conoció a su nuevo amor mientras estaba separado de su esposa Margo, la muñeca sexual con quien se casó el pasado año.