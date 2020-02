$!Humoristas Carlos Sánchez y Ariel Santana muy críticos con funcionarios

Críticos y desafiantes. Así se mostraron los humoristas Carlos Sánchez y Ariel Santana durante su participación en el Trabucazo 2020.

“Mientras no haya un Ministerio Público que no sea político vamos a seguir con estos males”, dijo Sánchez. El humorista utilizó fuertes calificativos para referirse al actual procurador general de la República Dominicana, Jean Alan, del mismo modo se refirió al presidente del partido Fuerza del Pueblo, de quien señaló “es tan culpable como los actuales funcionarios “.

De su lado, Santana, quien labora con Bolívar Valera, en el espacio radial El Mañanero, dijo: “Queremos ser nosotros los payasos y humoristas. No queremos un procurador payaso, no queremos un presidente comediante. No queremos hacer humor político, queremos entretener de forma sana a los dominicanos”, admitió.

También le enviaron un mensaje a los políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Si ellos ganan como dicen las encuestas, queremos decirles que se pueden comer su alianza con la Fuerza del Pueblo, porque ahí están varios de los culpables de nuestra crisis social”, señalaron en referencia a Fernández y Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral.

“¿Qué nos expliqué donde están los escaners?”, cuestionaron.

Tras ellos subieron a tarima artistas de la talla de Vicente García, Covi Quintana y Manny Cruz.