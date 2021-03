$!Influencer se implantó senos “por diversión” y muestra el hilarante resultado

El influencer colombiano Yeferson Cossio, quien ha forjado su fama en las redes sociales publicando excentricidades y bromas pesadas, decidió esta vez cruzar los límites e implantarse senos luego de perder una apuesta con su cuñado, Johan López.

Según lo que se vio en su cuenta de Instagram (@yefersoncossio), el reto consistía en que si Cossio llegaba a los tres millones de seguidores, tendría que operarse los senos.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado”, había escrito el paisa durante el mes de febrero.

De acuerdo al periódico “La vanguardia” , hace una semana, al llegar a la cifra establecida, Cossio decidió pagar la apuesta y operarse el pecho. Dijo que fue por “diversión” y para apoyar a su cuñado, quien también se había puesto los implantes de silicona.

“Entonces, no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. Mañana les voy a montar el video de la cirugía, para que vean todo el proceso. Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram? Tú serías capaz de ponerte siliconas solo por diversión? Yo solo digo, ¡si a todo!”.

Cossio ya llegó a los 3 millones 400 mil usuarios y señaló que en los próximos días se quitará los implantes. (Videos e imágenes aquí)