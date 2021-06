$!Itatí Cantoral revela que le fue infiel a Eduardo Santamarina con otro famoso actor

La villana más famosa de las telenovelas mexicanas por su papel de Soraya Montenego, había mantenido en secreto que también tuvo una relación extramarital con el actor Gabriel Porras, durante el mismo periodo y ahora lo hace público. “Ya no había nada de nada” a nivel sentimental ni sexual.

“Me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llamaba Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada”, confesó en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube. “[La carrera] nos separó, porque yo tenía otra visión de mi carrera y [Eduardo Santamarina] no, eso nos ayudó a romper la relación. En el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró adiós, se terminó todo”.