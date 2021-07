$!Jennifer López celebra su cumpleaños 52 con bikinazo y beso de Ben Affleck

La actriz y cantante Jennifer López celebra este sábado 24 de julio su 52 cumpleaños, y para la ocasión, la artista le regaló a sus fans fotos de cómo lo recibió.

En su cuenta de Instagram la celebridad latina compartió candentes fotos en bikini, mostrando su tonificada figura. Las imágenes fueron tomadas a bordo de un yate por la artista y fotógrafa Ana Caballosa, para quien JLo ha posado en otras ocasiones.

“52... what it do (Como me reciben los 52)”, escribió la diva del Bronx, lo que hizo arder su cuenta con decenas de comentarios y millones de me gusta.