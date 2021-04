$!Jennifer López: la diva cinco veces comprometida que cree en el amor

Los anillos de JLO

Ojani Noa

Ojani tenía 21 años y ella 26. “Tenía miedo a enamorarme pero me dejé llevar. Cuando me contó que era actriz, fue como un sueño hecho realidad. Me pregunté por qué me había elegido a mí, pero creo que la conquistó mi seriedad, mi actitud ante el trabajo. Ella es tierna, tímida, sencilla y honesta. Sus besos saben a chocolate y son suaves y ardientes”, comentó el cubano en una entrevista.