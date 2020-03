$!Jennifer López recuerda con tristeza su divorcio con Marc Anthony

Durante su estancia con la periodista, la intérprete de ‘On the Floor’ señaló que, cuando se divorció de Marc Anthony sintió que realmente había fallado en la vida. Su decepción fue además por los hijos. “Los niños necesitan a su madre y a su padre, pero pensé que mi felicidad también es parte de eso”, explicó durante la entrevista ante un aforo de 13,000 personas. “Debo estar bien no importa qué”, dijo.

.Jennifer López y Marc Anthony formaron una de las relaciones más mediáticas al inicio de los 2000, luego del divorcio de Marc con la ex Miss Universo Dayanara Torres y la fugaz boda con JLo. Después de 7 años de matrimonio, la pareja decidió separarse en julio del 2011, para concluir con los trámites del divorcio en el 2014. Actualmente llevan una buena relación.

“Cuando nos divorciamos fue el momento más bajo en toda mi vida . Sentí que había fallado miserablemente. Tenía que reexaminar toda mi vida y reagruparme, esperé a tener hijos hasta los 38 y no quería separarme de la persona con quien los tuve. Sentí que no les iba a poder dar a mis hijos los que necesitaban. ¡No sabía qué hacer! Incluso tomé terapia, recé, recé mucho y aprendí a meditar”, señaló Lopez para Oprah, según recoge el medio Tikitakas.

Sobre la relación con el expelotero Alex Rodríguez y al cumplirse un año de A-Rod pedirle matrimonio, ella reveló que no tiene prisa en casarse. La artista contó que poco después de que él le entregara el anillo, comenzó a pensar en todo. Sin embargo, recordó lo que le había pasado en sus tres matrimonios pasados y puso el freno.

“Si vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la prisa?”, declaró, dejando en suspenso el asunto. Por ahora, ni planes estaría haciendo.

Agregó que A-Rod quiere construir una vida junto a ella... “Lo que nunca me había pasado... Nunca tuve alguien que quisiera que yo brillara y creciera. Creo que haberlo tenido en mi vida he hecho la diferencia en todo lo que me ha pasado desde hace un año”.