$!Jennifer López se enamoró de Alex cuando estaba casada con Marc Anthony

Jennifer López reveló que se enamoró del expelotero Álex Rodríguez cuando aún estaba casada con el cantante Marc Anthony, hecho que sucedió en 2005 durante un partido de béisbol de los Yankees de Nueva York.

“Nos dimos la mano y sentí una rara electricidad como por tres segundos ... (fueron) entre tres o cinco segundos mirando a alguien directamente a los ojos, quedé atrapada”, reveló la cantante a la revista Sports Illustrated.

López describió aquel encuentro con Rodríguez como algo “electrizante”. Aunque cada uno siguió con sus vidas y sus respectivas parejas.

A pesar de que le gustó el astro del béisbol, no fue sino hasta 2017 cuando decidieron tener una relación amorosa que, según ha trascendido, podría terminar con un matrimonio, luego de que Álex Rodríguez le entregó a la artista un costoso anillo de bodas.

“Será pronto. No tan pronto, pero quizá el próximo año. Me gustaría una gran boda y me gustaría casarme esta vez en una iglesia”, fueron las palabras que la intérprete dijo sobre su enlace matrimonial.

Jennifer López se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y su divorció llegó en julio de 2011. Del matrimonio nacieron los gemelos Maximilian David y Emme Maribel, que hoy tienen 11 años.