$!Jennifer López vestida de novia en RD, en medio de rumor de infidelidad de Alex Rodríguez

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, quienes iniciaron su relación hace cuatro años y se comprometieron en 2019, han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia. Aunado a eso, de acuerdo con una serie de rumores en torno a la pareja, su unión podría estar en peligro a causa de una mujer llamada Madison LeCroy.

De acuerdo a un relato de Infobae, por el momento tanto J.Lo, de 51 años, como su futuro marido, de 45, se han mantenido en silencio sobre las noticias que salieron a la luz, las cuales aseguraban que Rodríguez y la modelo habrían tenido una relación cuando él ya estaba con la cantante del Bronx.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

Estas declaraciones se dan después de que hace una semana, durante un programa especial de la reunión del elenco de “Southern Charm”, Craig Conover, compañero en dicho reality, asegurara lo siguiente respecto a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”.

Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

De acuerdo a Us Weekly, la cantante latina se sintió “usada y humillada” por su prometido cuando le llegó la noticia. Una fuente dijo a la publicación que la intérprete tuvo un ataque de furia y le gritó a Alex cuando se enteró de esta supuesta nueva infidelidad.