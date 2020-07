$!Jenny Blanco confiesa está en proceso de divorcio

La presentadora de “De Extremo a Extremo”, Jenny Blanco, confesó que se está divorciando de su esposo Antonio, de origen italo-colombiano, con quien contrajo matrimonio en diciembre del año 2016.

En una entrevista con Jhoel López en su programa “Me gusta de noche”, que se transmite los sábados a las 10:30 p.m. por Color Visión canal 9, comentó que fue una decisión de mutuo acuerdo.

“Una decisión de mutuo consentimiento, entendimos en un momento determinado que no debíamos seguir, que era mejor si quedamos siendo amigos, si estábamos separados, podíamos hacer mejores cosas...”, confesó Jenny Blanco.

La comunicadora no reveló mayores detalles. No obstante, se recuerda que tras su casamiento emigró a Miami para probar suerte en los medios de comunicación hispanos de esa ciudad.

Blanco regresó a República Dominicana el año pasado y de inmediato se reincorporó al espacio “De extremo a Extremo” junto a sus compañeras denominadas “Chicas extremas”.

No obstante, pertenece al elenco que está suspendido del espacio que se transmite por Digital 15 de lunes a viernes, como parte de las medidas que han tomado los canales por el coronavirus. No están en el programa, además de Blanco, Yubelkis Peralta, Sandra Berrocal y Dannelis Veras.

Sobre la ceremonia, en una entrevista en el programa “Noche de Luz”, reveló que se había casado en una boda íntima.

“Nuestra boda fue algo bien pensado. Teníamos dos años y medio de noviazgo, es decir, que la boda se dio con un vínculo amoroso, no dizque por obtener papeles como han dicho”, señaló.

Ante la pregunta de qué no ha tenido hijos a sus 35 años, esta fue su respuesta: “Ha sido una cuestión de que he estado en otras cosas y tengo que tener la persona, la pareja indicada, el padre de mis hijos primero, pero sí quiero tener hijos... He estado en otros procesos y digamos que el momento no ha llegado, pero llegará. Quiero tener dos hijos”.

También reveló que en su estancia en los Estados Unidos no podía regresar a su tierra “por la falta de la documentación correspondiente por lo que tuvo que esperar su residencia americana”.

Actualmente, Jenny Blanco se prepara para volver al cine en la película “No es lo que parece”, dirigida y escrita por David Maler en una producción general de Caribbean Cinemas.

Además de ella, actúan Frank Perozo, Nashla Bogaert, Gabi Espino, Fabián Ríos, Jaime Mayol, Evelyna Rodríguez y Pepe Sierra, el urbano Chimbala, el humorista y diputado electo Bolívar Valera, y la instagramer Candy Flow.