$!Jerry Bazúa, ex de Paulina Rubio se casa con dominicana

Gerado Bazúa, ex pareja de Paulina Rubio, se casó por tercera ocasión. Esta vez lo hizo con Laura Cristina Camarena, quien según medios internacionales, es dominicana y 20 años mayor que él.

De acuerdo a las reseñas la ceremonia se realizó a bordo de un lujoso yate, en donde la pareja decidió dar el “sí” que uniría sus vidas, después de un año de noviazgo. La tercera esposa de Bazúa es una exitosa agente de bienes raíces de 55 años.

“Se casaron en la Marina en un yate lujosísimo. Ella tiene propiedades en Estados Unidos”, comentó la conductora del programa Linet Puente, durante la conversación los conductores no dejaron pasar desapercibido el tema de la diferencia de edad.

El periódico Infobae revela que el casamiento del cantante sinaloense sorprendió a los usuarios en redes sociales, puesto que circulaba el rumor de una posible reconciliación con la “Chica Dorada”.

Hace unas semanas Jerry presentó oficialmente a su ahora esposa en redes, a través de unas fotos en Instagram, que acompañó con la frase: “Te presumo por que eres para mí toda una reina. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. ¡Vivir a tu lado siempre es una aventura, me fascinas!”.