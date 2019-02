$!Jordyn Woods abandona casa de Kylie Jenner tras escándalo de infidelidad

Después de que explotara la bomba de la supuesta infidelidad por parte del jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson y Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, la modelo ha abandonado la casa de su mejor amiga, lugar donde vivía desde hace más de un año.

Jordyn ahora se mudó con su madre, asegura el portal E! News y su relación de 10 años de amistad ha quedado desecha.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians y empresaria, Khloe Kardashian, quien tiene una hija llamada True con el famoso jugador de baloncesto, terminó la relación luego de que la noticia inundara los diarios y fuera confirmada por amigos en común con su expareja.

De acuerdo con los portales internacionales, en la semana de San Valentín supuestamente vieron a Tristan y la modelo de 21 años en una fiesta privada en su casa de Los Ángeles, donde los asistentes aseguran haberlos visto luciendo sospechosamente íntimos, y otros aseguran que se besaron.

Khloe ha sido la más afectada, pues Jordyn era parte de la familia y estuvo enterada de todos los problemas que vivió la pareja desde que se conocieron.

De hecho, Jordyn modeló para la línea de pantalones de Khloe, Good American.