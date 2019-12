Joven denuncia que Omega y su seguridad lo agredieron brutalmente: “me rompieron la cara”

El cantante Omega está envuelto en otro lío de violencia. Ahora un joven menor de edad lo está acusando a él y su equipo de seguridad de haberlo violentado de forma brutal.

En un video que han compartido varios medios digitales se ve al jovencito junto a su madre asegurar que el merenguero le desfiguró la cara tras una confusión en una cabaña, donde el cantante estaba y al que el joven entró buscando una persona, presuntamente sin saber que él estaba ahí.

“Yo les dije, perdón me confundí y el me dio una galleta”, aseguró.

Tras esto señaló que su equipo de seguridad lo goleó de forma violenta, y que aún tiene las cicatrices de los golpes.

“El bruto de Omega le dañó la cara, él ya no tiene futuro, abusó de él que es un niño”, sentenció la madre molesta.

El adolescente detalló que es fanático del cantante y que no quiere verlo preso por lo que accedió a un acuerdo que no cumplieron. “Él me dio 800 dólares como adelanto y me dijo que me arreglaría la cara, pero se desentendió. Yo no quiero hacerle daño, soy su admirador”, estimó el joven con cierta inocencia.

La madre dijo que busca solucionar la situación por la vía que entiendan, “lo que quiero es que le arreglen su cara”, estimó.

No es la primera vez que el cantante se ve en este tipo de problemas. Ya cumplió una sentencia por violencia de género y ha sido señalado como agresor en centros nocturnos y eventos públicos.