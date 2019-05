$!Juan Carlos Pichardo Jr. Vs Santiago Matías por entrevista sobre Juan Luis Guerra

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr. tuvo un intercambio de palabras este lunes con el productor Santiago Matías (Alofoke) a propósito de la entrevista que le hiciera Luz García al maestro Juan Luis Guerra para su programa Noche de Luz.

Santiago Matías (Alofoke) insinuó que esta conversación lograría ser ‘viral’ si él lo hubiese entrevistado.

Todo comenzó cuando Pichardo Jr. compartió en su red personal @jcpichardo01 la imagen de la entrevista de Luz con JLG con el siguiente mensaje: “Me imagino que como Juan Luis Guerra no se está divorciando, ni genera ningún morbo, ni nadie lo está chapiando esta entrevista no se hace viral... ni seguro te quedaste despierto para verla, pues entra a su canal de Youtube y mira esta excelente y motivadora entrevista que le hace @luzgarciatv al grande de la musica. #compartelobueno”.

El humorista con el hasthtag #compartelobueno invitó a su público a ver la conversación con el maestro de la música, y lamentó que contenidos como este no se hagan virales, como, por ejemplo, el escándalo Mozart-Dalisa- Alexandra.

De inmediato, el productor Santiago Matías comentó en el Instagram de Juan Carlos Pichardo y le espetó: “Cuando yo lo entreviste es que se hará viral”, refiriéndose en tono sarcástico a que él es quien hace que los contenidos se vuelvan tendencia.

El humorista y también músico no se quedó callado y le respondió con mayor burla, diciéndole con faltas ortográficas a propósito, que Santiago es el ‘’mejor” y que esa entrevista podía verse en Alofoke sin Censura”.

Matías, por su parte, retó a que un reciente “Alofoke sin Censura” con el abogado José Hoepelman tendría mayor tráfico que esta entrevista y motivó a sus seguidores a superar los views.

Y le dijo: “Me gusta cuando los sangre azul de este país se burlan de la masa menos privilegiada @jcpichardo01 desde que te vea usando un beat de dembow o Capea El Dought te reporto la cuenta. Ustedes usan lo urbano cuando les conviene”.

No obstante, Pichardo le respondió alegando que no quiere controversia ni con él ni con el mundo urbano. “Solo invito a que la gente tome conciencia de compartir lo bueno, soy fiel de lo urbano de hecho por eso tengo el personaje de chavo dembow”, dijo Juan Carlos.

El público de las redes ha criticado a Santiago Matías por la forma en que ha escalado en los medios de comunicación, principalmente a base de los chismes, y que Juan Luis Guerra no tiene necesidad de hacerse “viral” por cuestiones malsanas.

A continuación las respuestas: