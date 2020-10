Julián Gil afirma fue usado como “semental” por Marjorie de Sousa para concebir a Matías

El actor Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías, de tres años. Mientras que su madre, la actriz venezolana Marjorie de Sousa gana la custodia completa.

En una entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, el galán abrió su corazón sobre la situación y asegura que fue usado como “semental” por la actriz para concebir al pequeño.

“Yo te puedo apostar que esto está pensado desde antes del nacimiento de Matías y es fuerte lo que estoy diciendo. Si ella quería tener a Matías para ella sola me lo hubiese dicho o hubiese buscado otro tipo de sistema para ser mamá. Esto fue un caso completamente fabricado, hoy entiendo muchas cosas”, afirmó.

Comentó que hubo “maña” desde el principio. “Todo fue desde el día 1 plan con maña. Hoy perdí los derechos. Yo no he podido llevar a Matías a mi casa, al parque, mi familia no lo conoce, entonces, ¿de que valen los derechos?”, se cuestionó.

Dijo que el cheque mensual le va a llegar cada mes a su hijo. “Es una obligación mía como padre. Me parece injusto. Peleé, ya no lo puedo pelear más porque ya hubo una sentencia final donde tengo que dar un 20% de todo lo que yo genere alrededor del mundo”.

El actor considera que no piensa apelar porque “va a perder”. Aseguró que Marjorie de Sousa puede quitarle su apellido a Matías, pero no “su sangre”.

Manifestó que si ella desea que él vea a su retoño que ya no haya abogados ni tribunales de por medio, de modo que ella solo tiene que llamarlo.