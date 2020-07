Julián Gil revela audios de abogada de Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil sigue en la disputa mediática y legal por su hijo Matías.

El galán nacido en Argentina una nueva transmisión en vivo en torno al conflicto legal que sostiene con la actriz Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, por la custodia del menor, en la que compartió algunas grabaciones en las que se escuchan las cantidades de dinero que la abogada de su ex pareja, Alma Pellón, pedía para la manutención de su hijo, que rondaban los 10 y 15 mil dólares y que a él le parecía una cantidad exagerada para un bebé.

Recoge el medio Primera Hora que el actor, refutando todo lo que decía la abogada en una entrevista que esta hiciera a un medio mexicano, Gil afirmó: “Tengo grabaciones suyas confabulando con gente en restaurantes, grabaciones de audio y de vídeo, tengo intercepciones políticas, tengo unas cosas que ustedes no se pueden imaginar de usted y de su gente, tengo muchas cosas, usted me retó y me dijo que muestre los audios, pues le voy a mostrar ahora el audio, esto fue el 29 de marzo, Matías tenía (...) solamente les voy a poner un poquito”, dijo el actor y compartió una grabación en la que se oye a la abogada hablar de las aportaciones de Julián y de Marjorie hacia su hijo.

Como dicen los abogados, a las evidencias me remito, ¿qué vas a decir ahora?, que no tengo los audios, quiero que sepas que tengo muchísimos audios comprometedores de todo el manejo (del caso), tengo muchísimos audios más, esta es una del primer día, cuando yo la conocí, cuando usted descaradamente me pedía, que el nene necesitaba 400 mil pesos mexicanos, 20 mil y pico de dólares para el bebé”, dijo en el “live” de Instagram.

Recoge el medio que otro de los audios que compartió fue el de Alejandro, quien trabajó como conductor de Marjorie. Al dejar de trabajar con ella, el extrabajador lo buscó para compartirle la razón por la que el bebé lloraba durante las visitas en los centros de convivencia familiar, mismas que el actor se negó a continuar argumentando que el lugar era poco apto para convivir con su hijo.

“Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él el niño empiece a llorar, así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia”, se escuchó en el audio que puso Julián.

Reiteró que la única manera en la que Marjorie podrá quitarle la patria potestad de su hijo es haciendo lo que están haciendo ahora, algo que describió como “Comprando conciencias y utilizando el poder que puedan tener”, y señaló que si no ha seguido con la demanda es por el costo de la misma.

La abogada enseñó una lista que contenía pescado, sushi, spa para el niño. El actor dijo que le parecía increíble que le pidieran 500 mil pesos mexicanos aproximadamente para el bebé. También puso por primera vez un poco de esa conversación donde le piden esa cantidad de dinero.

También consideró que aunque ahora no lo dejan ver a su hijo en condiciones que no sean las de un centro de convivencia, su hijo en algún momento se hará preguntas y verá todos los vídeos de las entrevistas que ha dado la abogada, su mamá y él, así que tomará sus propias decisiones. Lamentablemente, dijo, la abogada no ha querido soltar el caso.