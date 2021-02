$!Karen Yapoort anuncia su segundo embarazo

La presentadora de televisión Karen Yapoort anunció este miércoles que está en la dulce espera de su segundo bebé con el pelotero Edwin Encarnación.

"Gracias Mi Dios por esta Bendición #Baby2 Is on the Way. Te amo esposo. #Familia Encarnacion Yapoort", escribió la comunicadora en una imagen junto a Edwin y su hijo Ever.

De esta manera, Yapoort acaba con los rumores de una separación con su esposo y confirma el embarazo que se estaba comentando en las redes sociales.

La expresentadora de "Vale por tres" no publicó fotografías el 14 de febrero, por lo que se intensificaron los comentarios de que había problemas en el matrimonio.

Karen y Edwin se casaron en noviembre del 2017 en una lujosa boda y revelaron que se convertirían en padres en el mes de agosto del 2018.

Ever Encarnación Yapoort nació en enero del 2019.