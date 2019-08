Karen Yapoort, citada por tribunal de La Romana

La modelo y presentadora de televisión Karen Yapoort fue citada por un tribunal de La Romana, para este lunes 19 de agosto en la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Romana.

Según una publicación del portal Más Vip, la esposa del beisbolista Edwin Encarnación fue llamada por el tribunal tras el incidente en el que se vio envuelta, donde aseguró que fue amenazada con ser agredida por unos de sus agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), durante un incidente ocurrido en La Romana, mientras estaba embarazada.

La querella es por violación a la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y el artículo 60 del Código Procesal Penal.

Según el portal ya se realizó una audiencia, a la cual Yapoort no ha asistido, sin embargo, de no asistir nuevamente, se procederá a declarar en rebeldía a la comunicadora que ahora reside en Nueva York, y se le pondría un impedimento de salida del país de no acudir hasta los tribunales dominicanos.

Tras hacer público el video, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) rechazó las acusaciones de la presentadora de televisión.

A través de las redes sociales, la entidad dijo que quien asumió una actitud irrespetuosa fue Yapoort cuando fue abordada por los agentes. Indicó que el vehículo en que se desplazaban las dos mujeres era conducido por una señora de nombre Raquel Yapoort (tía de Yapoort) y que no tenía los documentos requeridos por la ley.

“Esta fue la actitud de irrespeto que adoptó la presentadora @yapoort, cuando los agentes de esta #DIGESETT le solicitaron los documentos del vehículo y la licencia de conducir a su tía Raquel Yapoort quien iba conduciendo y ni cédula, ni seguro portaba”.

La Digesett acompañó su versión de un par de videos, en uno de los cuales se observa a la presentadora ignorando a los agentes que le hablan mientras su tía dice que habían sido atropelladas. Luego se le escucha asegurando que un agente la había amenazado con “sacarle el muchacho por la boca”. Ella está embarazada.

En otro de los videos, se observa a los agentes pidiéndole que baje los vidrios de la yipeta mientras graban.

De acuerdo a la denuncia de Yapoort, un agente, al cual mostró en un video que colgó en su cuenta de Instagram, la amenazó con agredirla y se dirigió a ellas de forma insultante e intimidatoria tocando su arma de reglamento mientras les decía que él era la autoridad y quien mandaba.