$!Karol G habla abiertamente sobre sexualidad

Con este tema la famosa reguetonera busca empoderar a las mujeres desde el escenario más urbano, con un clip cargado de erotismo y la sensualidad que la intérprete desprende en sus escenas.

A través de sus redes sociales la cantante ha hablado abiertamente sobre la sexualidad y cómo la percibe y expresa a través de sus vídeos musicales, y en este caso, en Bichota.

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ¡ME EMPODERA!".