$!Karol G reveló cuánto peso ha perdido exactamente y cómo lo ha logrado

“Ese día me dio duro. Me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen. Fue emocionante. Me tenía que cambiar y cuando fui a cambiarme, miré el teléfono después del premio que me había entregado Ivy y me encontré con toda esa mi****. Me tenía que cambiar y no sabes todo lo que lloré. Ahí pensé a la gente no debería importarle lo que yo peso porque no soy modelo, soy cantante”, comentó sobre ese día, en el que no pudo evitar sentirse triste por la cantidad de comentarios despectivos sobre su apariencia. “Ese día me molestó mucho”, añadió.