Kate del Castillo negó enfrentamiento con esposa de El Chapo Guzmán

Sobre la traición de Sean Penn

Como ha comentado en otras ocasiones, Kate aceptó que fue usada por el actor Sean Penn para llegar hasta el narcotraficante, pero dijo que ella también lo usó para tratar de concretar el proyecto sobre “El Chapo”.

El no nada más me usó, sino que arriesgó mi vida y nunca me protegió”.

Además aseguró que el narcotraficante no quería relacionarse con el actor, sobre todo cuando Penn mostró sus intenciones de regresar solo a entrevistarse con él.

“El señor Guzmán me dijo ‘dile que lo acabo de conocer, que cero va a regresar aquí porque primero aquí no vivo y que no regresaría si no fuera contigo porque quién nos va a traducir y porque él está aquí por ti’”, indicó Kate.