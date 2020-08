$!Kate del Castillo sobre Angélica Rivera: “No hizo nada realmente por México”

Con la franqueza que la caracteriza, Kate del Castillo dio una entrevista al programa “Sale el sol”, en la que admitió que no tiene nada en contra de Angélica Rivera (conocida también como “La Gaviota“), pero que va a ser difícil que ésta recupere su lugar en el medio artístico.

Recientemente surgió el rumor de que Angélica Rivera, ex primera dama de México, sustituiría a Kate del Castillo en una nueva temporada de la serie de streaming “Ingobernable”, que precisamente habla de una esposa del presidente de México acusada de asesinarlo.

“Es difícil, yo creo que uno toma decisiones en la vida y tienes que enfrentar las decisiones que tomas, ella decidió tomar ese camino y decidió tampoco involucrarse como primera dama, con nada, no hizo nada realmente por México, cuando yo siempre admiro por lo general a las primeras damas porque es la mujer que está al lado del presidente, no atrás”.

El medio estadounidense también aseguró que Kate agregó: “No tengo absolutamente nada en contra de la señora, yo no sabía que quería regresar a ser actriz, me da gusto por ella, que regrese a lo que ella le gustaba o que tenga una carrera propia...Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad y no es una persona malintencionada, vivió una circunstancia, ella lo eligió y ahora tiene que enfrentar eso”.

Angélica Rivera estuvo casada con Enrique Peña Nieto durante el sexenio en el que éste fue presidente de México, cuando surgió una supuesta “persecución” a Kate del Castillo luego de que ésta contactara secretamente al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para hacerle una entrevista.