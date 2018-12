$!Kevin Spacey enfrentará cargo por abuso sexual de un adolescente

El actor Kevin Spacey enfrentará un cargo por, supuestamente, abusar sexualmente de un adolescente, hijo de una mujer ancla de un noticiero en Boston, durante un encuentro en un restaurante, informó la fiscalía del estado de Massachusetts.

El ganador de dos premios Óscar, de 59 años, comparecerá en la corte de distrito de Nantucket el 7 de enero de 2019 para enfrentar un cargo de agresión indecente, indicó el fiscal del distrito Cape and Islands, Michael O’Keefe.

Un magistrado sometió la denuncia criminal durante una vista celebrada el pasado jueves, añadió el letrado.

Spacey prosigue al decir que “por supuesto, algunos creyeron todo y solo esperan, aguantando la respiración, para escucharme confesarlo todo. No pueden esperar a que declare que todo lo que han dicho es cierto y que recibí el castigo que me merecía... ciertamente no voy a pagar el precio por algo que no hice”.

Al momento se desconoce si Spacey hizo referencia, en el vídeo, al cargo que enfrentará el 7 de enero de 2019. “Muy pronto sabrás la verdad completa”, sostuvo Spacey al finalizar el vídeo con música dramática de fondo. Un mensaje solicitando una reacción del actor no fue contestado por la portavoz del actor, Laura Johnson.

La mujer ancla Heather Unruh, quien se retiró en el 2016, habló en noviembre de 2017 sobre el incidente en el que, supuestamente, Spacey metió su mano en el pantalón del joven que, en ese momento, tenía 18 años y agarró sus genitales. El incidente, según Unruh, ocurrió en el restaurante Club Car en Nantucket en julio de 2016.

El adolescente, dijo Unruh, se escapó del restaurante cuando Spacey fue al baño.

La mujer ancla añadió que su hijo no reportó la agresión sexual al momento de ocurrir porque se sintió avergonzado.

“El querellante ha mostrado mucha valentía al hablar sobre la agresión. Dejaremos que los hechos sean presentados, que se aplique el peso de la ley y que se emita un veredicto justo”, dijo el abogado del hijo de Unruh, Mitchell Garabedian.

Spacey permanece bajo investigación por supuestas agresiones sexuales en Los Ángeles debido a un incidente que, al parecer, ocurrió en el 2016. Los fiscales declinaron someter cargos en una querella de 1992 debido a que el plazo de prescripción había pasado.

El actor también enfrentó acusaciones de conductan sexual inapropiada mientras fue el director artístico del teatro Old Vic en Londres.

Las acusaciones contra Spacey, que salieron a la luz durante las primeras semanas del movimiento #MeToo que arrojó luz sobre los abusos sexuales en la industria del cine y la televisión, desembocaron en que perdiera varios roles.