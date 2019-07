$!Khloé Kardashian fija posición sobre la relación de Natti Natasha y su hermano Rob Kardashian

Luego de que la cantante dominicana Natti Natasha y el hermano de la famosa influencer estadounidense Kim Kardashian, Rob Kardashian, intercambiaran mensajes y saludos en Twitter, la hermana de Rob, Khloé, se puso en medio de ambos preguntando qué es lo que pasa entre ellos.

Aunque no se sabe si son pareja, o si solo es una relación entre fanáticos tuiteros, Khloé habló del tema este miércoles en el programa Latinx Now! de Telemundo.

“Rob y Natti habían estado coqueteando en Twitter. No recuerdo que fue lo que se dijeron , creo que ella le deseó feliz día de los padres a Robert y luego él le dijo algo como: “Te veo pronto” y yo le escribí, -¿quién es esta chica?-, no le estaba preguntando literalmente quién era, solo estaba siendo su protectora y a la gente no le gustó”, contó Khloé, quien es madre de la pequeña True Thompson, que procreó con el jugador de la NBA Tristan Thompson.

Agregó que Rob le dijo que no se meta en lo que no le importa, pero insiste en que solo estaba bromeando.

Entonces, ¿aprueba o no una relación entre la dominicana y el único hombre del clan Kardashian?

“No la conozco personalmente, pero creo que es hermosa. Yo apruebo a la que haga a mi hermano feliz”, afirmó. Y agregó: “Es lo único que me importa en esta vida”.

No hay dudas de que ya Natti Natasha se ganó a una posible cuñada.