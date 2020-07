$!Kim Kardashian es captada llorando en vehículo con Kanye West

Eso explica que Kim viajara este lunes a Wyoming para reencontrarse con el padre de sus cuatro hijos -North, Saint, Chicago y Psalm- y “mantener con él una larga y profunda conversación con la que tratar de resolver sus desavenencias y formar así un frente unido y coordinado ante el intenso escrutinio mediático al que se han visto especialmente sometidos últimamente”, detalla la revista Quién.

Se recuerda que ella le ha brindado apoyo al artista luego de que este confesara entre gritos que “casi mata” a su primera hija, en referencia al hecho de que Kim consideró la posibilidad de abortar, pero esto no quiere decir que la empresaria estuviera contenta con esas declaraciones. La prensa estadounidense informa que la celebridad del programa “Keeping up With The Kardashians” estaría especialmente molesta por la forma en que Kanye le ha dejado completamente al margen de su vida en estos tiempos.

La estrella televisiva pidió ‘compasión y empatía’ hacia la salud mental de su marido, el rapero Kanye West, a quien diagnosticaron un trastorno bipolar y está protagonizando titulares por sus intenciones de ser candidato a la Presidencia de Estados Unidos.