$!Kim Kardashian muestra su amor por RD, y sus publicaciones superan los 5 millones de visualizaciones

Pascua en República Dominicana

Los miembros de la familia Kardashian-Jenner no han deja do pasar la celebración por Pascua, y así lo han mostrado a través de sus redes sociales, donde han compartido algunos vistazos de su celebración, en la que por supuesto no han podido faltar la visita del conejo de Pascua, la recogida de huevos y los excéntricos regalos a los que no se han podido resistir.

Además, también se han tomado un tiempo para reflexionar sobre esta fecha y recordar como es que solían pasarla cuando su padre Robert Kardashian aún vivía.

Todo esto, enmarcado por los increíbles paisajes tropicales de República Dominicana, lugar en el que la familia ha decidido pasar este fin de semana de Pascua.