$!Kim Kardashian quiere ser abogada y no le importa tu opinión

El padre de Kim Kardashian era un reconocido, abogado Robert Kardashian, y tal vez por eso Kim ha decidido volver a la universidad a seguir sus pasos. La estrella de telerrealidad ya había dicho que lo hubiera gustado ser detective privado o abogado.

Desde hace unos años ha demostrado su interés en las causas sociales y hasta se reunió con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. A principios de 2019 la empresaria ayudó a una mujer (Alice Marie Johnson) a salir de prisión.

“La Casa Blanca me llamó para asesorarme y ayudarme a cambiar el sistema, y estuve sentada en la sala Roosevelt con un juez que había sentenciado a criminales y a mucha gente poderosa. Yo solo me quedé ahí sentada pensando que necesitaba saber más”.

Ahora defiende en su cuenta de Instagram su decisión se ser abogada, frente a la gente que la crítica por su vida privilegiada.

“El año pasado me inscribí en el Colegio de Abogados de California para estudiar leyes. Por los próximos 4 años. Se requiere un mínimo de 18 horas a la semana, tomaré pruebas escritas y de opción múltiple mensualmente. Ahora que mi primer año casi termina, me estoy preparando para el “baby bar”, una versión mini de la barra, que se requiere para estudiar de esta manera. He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me ha traído hasta aquí, pero ese no es el caso. Quiero que la gente entienda que no hay nada que deba limitar la búsqueda de sus sueños y el logro de nuevas metas. Puedes crear tus propios carriles, tal como yo”.

Y añade: “A la barra del estado no le importa quién eres. Esta opción está disponible para cualquier persona que su estado se lo permita. Es cierto que no terminé la universidad. Necesitas 60 créditos universitarios (tenía 75) para participar en este método, que es una escuela de derecho en ejercicio en que aprendes junto a abogados. Para cualquiera que asuma que esta es la salida fácil, no lo es”.