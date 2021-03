$!Kim Kardashian rompió en llanto frente a las cámaras al hablar de su divorcio

Recientemente se estrenó un nuevo tráiler del próximo capítulo de la serie de reality Keeping Up With The Kardashians, donde posiblemente las cámaras cubrirán parte del divorcio de Kim con el rapero Kanye West. Cabe destacar que, en parte del audiovisual compartido se ve a Kim llorando y declarando: “Me siento como una perdedora”.

En la reunión familiar también se ve a su hermana menor Kendall Jenner entre lagrimas. En este caso, aún es desconocido la causa de su llanto, sin embargo se cree que la causa segura podría ser la ruptura del padre de sus cuatro hijos menores con el que había estado casada desde el 2014.

Una fuente anónima reveló al medio Entertaiment Tonight que el clan Kardashian Jenner “ha pasado mucho tiempo junto, ya sea en reuniones individuales, citas familiares, que sus hijos pasen tiempo con Kris Jenner y más. Toda la familia ha actuado como un gran sistema de apoyo para Kim”, incluso Kim no está interesada en salir con nadie nuevo por los momentos.

La empresaria solicitó el divorcio oficialmente a fines de febrero tras luhcar contra los problemas de salud mental que Kanye demostró durante el 2020 en su mitin presidencial