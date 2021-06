$!Kim Kardashian volvió a reprobar el examen de estudiante de derecho de primer año

Kim Kardashian reveló que nuevamente reprobó el examen de “barra para bebés”, una prueba para estudiantes de prrmer año de Derecho , durante la final de “Keeping Up With the Kardashians” del jueves por la noche.

“¡Fallé! ¡Joder! ¡Fallé!”, dijo la mujer de 40 años, que asiste a la facultad de derecho en línea, a sus abogados por teléfono sobre su segundo intento en la prueba. “Esto es realmente molesto”.

La madre de cuatro dijo que su puntaje era “más o menos lo mismo ... [pero] un poco peor” que la primera vez que lo tomó y falló.

La “barra para bebés” es una prueba en California para estudiantes de derecho de primer año que no están tomando clases en escuelas acreditadas, como Kardashian, que está aprendiendo con un tutor privado.

Los estudiantes deben obtener un puntaje de 560, o 70 por ciento, en el examen de siete horas, según JD Advising, pero Kim dijo que obtuvo solo 474 en su primer intento en el examen. No está claro qué anotó en su segundo intento.

Kardashian reveló que primero reprobó el examen “baby bar”, que se conoce formalmente como el Examen de estudiantes de derecho de primer año, en un episodio de mayo de “KUWTK”.