$!Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto bebé

La mediática pareja formada por la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y el rapero Kanye West esperan nuevamente un hijo por vía subrogada o vientre de alquiler, así han informado de forma exclusiva las revistas People y Us Weekly.

La criatura, de acuerdo con una fuente citada por Us Weekly, nacería a principios de mayo y será varón, para así completar cuatro hijos West-Kardashian en el hogar, con dos hembras y dos varones.

Según adelantó People, se presume que los esposos han optado por la misma mujer que llevó a su tercer hijo, la pequeña Chicago, de 11 meses y que prefieren mantener en el anonimato. “Incluso antes de que Chicago naciera, Kim le preguntó a la mujer que ha gestado a la niña sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé”, explicó una fuente cercana de la también modelo y empresaria a la revista People.

Mientras, en una entrevista televisada con la cadena E! News ella añadió que sí lo habían hablado y que, si llegaba a pasar, se vería en la temporada 16 de Keeping Up with the Kardashians.

En el famoso programa que se transmite por E! News, Kim, de 37 años, ha sido abierta con su enfermedad de placenta accreta, el cual le provocó problemas en los embarazos de North y Saint, de 5 y 2 años, respectivamente. Esta es la razón por la que optó por otra vía para tener a sus otros hijos.

Kanye, de 41 años, es un padre enamorado y cuidadoso de sus herederos. Y, como es de esperarse, hará todo lo posible por manejar con celo todo lo referente a su cuarto hijo con su esposa, la controversial integrante del clan Kardashian.