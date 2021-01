$!Kim Kardashian y Kanye West se estarían divorciando: “Ella terminó”

La historia de amor de Kim Kardashian y Kanye West parece haber llegado a su fin. De acuerdo con varios medios internacionales, Kim y Kanye están a las puertas del divorcio.

Varias fuentes informaron al medio Page Six que “el divorcio es inminente” para la pareja de Hollywood, y Kardashian contrató a la abogada de divorcio de las estrellas, Laura Wasser.

“Lo mantienen discreto, pero ya terminaron”, dice una fuente. “Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”.

“Kim consiguió que Kanye fuera allí [Wyoming] para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse. Ella ha terminado “, continuó la fuente.

La fuente agregó que si bien Kim ha hecho mucho en el pasado para proteger y ayudar a Kanye a lidiar con sus problemas de salud mental, “Ahora este divorcio está sucediendo porque Kim ha crecido mucho.

Informa en un artículo Page Six que la estrella de “Keeping up with the Kardashians” sigue en pie con sus estudios de derecho y se toma en serio su campaña de reforma penitenciaria, mientras que el rapero está hablando de postularse para la presidencia.

Pero por tantas cosas locas que él ha dicho, ya “ella ha tenido suficiente”.