$!Kimberly Jiménez y su madre: dos gotas de agua

La Miss República Dominicana y Top 5 del Miss Universo, Kimberly Jiménez, compartió este miércoles una serie de imágenes de su vida privada con un motivo muy especial: el cumpleaños de su madre, Johanna Rodríguez.

Su madre, quien la tuvo con solo 16 años, es la persona más importante de su vida, así lo ha dado a conocer la modelo. En las redes sociales los comentarios de que parecen hermanas no cesan dado su impactante parecido y color de ojos.

"Feliz cumpleaños madre! Gracias por siempre estar a mi lado, por apoyarme, aconsejarme, corregirme y ayudarme en cada uno de mis pasos. Gracias a ti hoy día soy esta mujer, gracias a ti nunca me di por vencida, gracias por educarme, gracias por darme vida, gracias por darme amor", escribió Jiménez con una serie de fotos que incluyen cuando ella era bebé y puede notarse cuan jovencita era Johanna, así como otras más recientes.

La modelo de 23 años que representó a la República Dominicana el pasado 16 de mayo en el Miss Universo, donde se alzó como ganadora la mexicana Andrea Meza y ella en el cuadro de las cinco finalistas, valoró en un emotivo video que la mujer que la trajo al mundo dejó todo para cuidarla.

"Me tuviste con solo 16 años de edad, pero eso no fue impedimento alguno para ti. A tu poca edad me demostraste que nosotras las mujeres somos capaces de lograr todo aquello que nos propondramos en la vida. Me enseñaste que no importa donde vengas, sino adonde quieras llegar. Que no importan las adversidades, la fuerza interior que tengas es lo que te llevará al éxito. Gracias, mami, porque en mis momentos de tristeza eres tu la que está aquí conmigo para darme las fuerzas", expresó emocionada.

Agregó: "Si después de esta vida volviera a nacer una sola cosa le pediría a Dios y es que me diera la misma madre otra vez. Te amo, mami", concluyó el mensaje a su progenitora mediante un video.

Su madre le respondió la noche de este 30 de junio con el siguiente mensaje: "Gracias mi reina. Contigo aprendí a ser mamá. Estoy muy orgullosa de ti, te amo y siempre estaré aquí para ti. Dios te bendiga siempre".

"Qué bella tu mami", "Qué ojos tan hermosos", "Tienes a quien salir tan hermosa", fueron algunos de los comentarios.

Se recuerda que Kimberly Jiménez, nacida en Puerto Rico, es de madre puertorriqueña y de padre dominicano.

Con 23 años y 5’10 de estatura, Kimberly, no solo ha demostrado talento para las pasarelas, sino también por las causas sociales. Una muestra de esto es la labor que realiza en su pueblo con la Fundación Orfanato Niños y Niñas de Cristo.

Actualmente estudia ciencias forenses y administración de empresas.

En el año 2017 participó en el certamen de Miss Puerto Rico, en que quedó como segunda finalista. Incluso, el año pasado la joven participó en el certamen de Miss República Dominicana Universo representando la provincia de La Romana, pero no resultó ganadora