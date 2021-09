Kylie Jenner confirma segundo embarazo con emotivo video

La multimillonaria empresaria del maquillaje, Kylie Jenner, está embarazada de su segundo bebé con el rapero estadounidense Travis Scott.

Aunque ya los medios internacionales entre ellos Page Six había dado la exclusiva, la propia celebridad lo confirmó en sus redes sociales con un emotivo video.

El video muestra cuando Kylie le enseña la prueba de embarazo al rapero y luego de su madre, Kris Jenner. Después la sonografía y cómo la primogénita, Stormi, acaricia la pancita de su madre.

El corto de poco más de un minuto suma más de 11 millones de reproducciones y 71,757 comentarios a solo una hora de publicado.

Sus hermanas Kim, Kourtney, Khloé Kardashian y Kendall Jenner la felicitaron.

La semana pasada una fuente dijo a la referida revista que la familia entera está "contenta".

"Kylie habla de tener otro bebé con mucha frecuencia", le dijo una fuente a E! News en mayo de 2019. "Le encantaría tener otro bebé con Travis. Siente que realmente está destinada a ser madre".

Con 21 años Jenner dio a luz el 1 de febrero de 2018 a su primera hija, fruto de su relación con Travis Scott, con quien salía desde abril de 2017.

Stormi Webster tiene tres años de edad.

A muchos les ha sorprendido la noticia y a otros no tanto, esto, porque Kylie y Travis han terminado y regresado en varias ocasiones.

Refiere E! News que para finales de 2019, Kylie, de 24 años, y Travis, de 30, decidieron hacer una pausa en su relación. "Travis y yo estamos en muy buenos términos y nuestro enfoque principal en este momento es Stormi", tuiteó la menor del clan Kardashian en octubre de 2019. "Nuestra amistad y nuestra hija son prioridad".

Meses despúes fueron vistos saliendo y compartiendo buenos momentos con su hija.

Scott mostró recientemente su amor por Jenner con mensaje de Instagram para felicitarla por su cumpleaños número 24, el 10 de agosto.

Kylie Jenner ha creado un emporio con su empresa Kylie Cosmetics, además creció bajo los reflectores por el reality show que protagonizó su familia "Keeping up with the Kardashians".

De su lado, Travis ha popularizado los éxitos "Sicko mode", "Butterfly Effect" y "Can't say".

En junio, el nominado al Grammy profesó su amor a Jenner mientras asistía a la 72ª edición anual de Parsons Benefit.

Durante su discurso de aceptación, Travis, quien asistió con Kylie y Stormi, les envió un mensaje: "Stormi, te amo, y esposita, te amo".