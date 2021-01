$!La actriz Rebel Wilson perdió casi 70 libras y ahora todos la tratan diferente

"Lo interesante es cómo te tratan otras personas", esa es una crítica que hace la actriz y humorista Revel Wilson tras ver el cambio de actitud de las personas tras su cambio físico.

La actriz de cintas como "Dando la nota", perdió más de 30 kilos, unas 66 libras, lo que ha provocado que todas las miradas se centren en ella por este cambio del que se siente muy orgullosa, ya que tal y como ha afirmado en otras ocasiones está "muy contenta de haberlo hecho".

"Tuve sobrepeso durante unos 20 años y, de lo que estoy orgullosa es de hacer esto y de tener mucho más equilibrio ahora en mi vida", explicó en una entrevista.

Ahora, la intérprete ha hecho unas declaraciones que tienen mucho que ver con este nuevo cambio en su vida.

Ha sido durante su aparición en The Morning Crew, donde se le preguntó si su transformación física la había cambiado "como persona". Rebel Wilson, haciendo una vez más gala de su sinceridad, ha explicado que no de una forma impactante, ya que siempre ha tenido confianza, pero que sí ha notado que otras personas reaccionan de manera diferente al tratar con ella.

"Me gusta pensar que me veía bien en todos los tamaños y esas cosas y siempre he tenido mucha confianza. Así que no era como si no tuviera confianza y ahora estuviera supersegura", explica mientras añade: "Creo que lo que ha sido realmente interesante para mí es cómo te tratan otras personas. A veces, al ser más grande, la gente no necesariamente te mira dos veces".