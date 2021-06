$!La amenaza de Khloé Kardashian a una mujer que supuestamente hostiga a su pareja

Khloé Kardashian socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense, recientemente se ha visto envuelta en una gran conflicto a causa de su actual pareja, Tristan Thompson. Khloé es mundialmente conocida por sus apariciones en los programas de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, “Kourtney and Khloe Take Miami” y “Khloé & Lamar”, que ha protagonizado junto a su familia.

La relación de la empresaria con el jugador de baloncesto, Tristan Thompson, comenzó en el año 2016, no obstante, en 2018, la pareja estuvo en el ojo público ya que se difundieron vídeos y fotografías de Thompson con otras mujeres, donde se confirmaba que este le había sido infiel a la socialité durante su embarazo. Después de eso, Khloé , quien es copropietaria de “D-A-S-H” una boutique que fundó junto a sus hermanas Kourtney y Kim Kardashian, fue vista múltiples veces en compañía suya, lo que generó rumores de una posible reconciliación.

Finalmente, en 2019, Khloé y Thompson anunciaron su separación tras diversas infidelidades por parte de Trisitan aunque la distancia no perduraría ya que en noviembre de 2020, se reconciliaron y se hizo público su compromiso. Pero parece que no hay paz para la empresaria ya que una mujer llamada, Kimberly Alexander, acusa a su prometido de ser el padre de su hijo. Por su parte Kardashian amenazó públicamente con demandarla por difamación y fue así que la socialité lanzó una acción legal de “cese y desistimiento” a Kimberly Alexander después de que supuestamente falsificó mensajes directos de Kardashian.

La amenaza legal por parte de la hermana de Kim Kardashian, fue obtenida por “Page Six” donde se aclara que incluso “Después de admitir” que fingió los mensajes, Alexander: “Continuó haciendo escandalosas calumnias difamatorias sobre Khloé, acosándola y tratando de arrastrarla al drama de la paternidad que usted ha persistido en idear a pesar de que una prueba de ADN de uno de los laboratorios más importantes del país confirmó que el Sr. Thompson no es el padre de su hijo”.

Por otra parte, según el “Mdzol.com”, el prometido de Khloé había acordado hacerse una prueba de ADN, la cual dio como resultado negativo. La demanda legal también habla de ello cuando afirma: “A diferencia de sus abogados, usted se negó a aceptar ese resultado y exigió una nueva prueba de paternidad”.

Busca un futuro con Tristan Thompson a pesar de sus supuestas infidelidades

El confinamiento por la pandemia fue la excusa perfecta para que numerosas parejas alrededor del país reconsideraran su relación sentimental. Kylie Jenner y Khloé Kardashian no fueron la excepción. Las estrellas de telerrealidad aprovecharon el momento para pasar tiempo al lado de los padres de sus respectivas hijas.

Según People en español, mientras Kylie disfrutaba en familia junto a Travis Scott y su hija Stormi, su hermana mayor trabajaba en conciliar su relación con Tristan Thompson en medio de rumores de infidelidad, según People.

Al parecer, Khloé hizo caso omiso a los señalamientos del aparente mal comportamiento del padre de su hija True, con quien fuera la mejor amiga de Kylie, y decidió darle una nueva oportunidad. La pareja pasó la pandemia en casa de Khloé y hasta concordó en tener un segundo hijo juntos.

Pero el basquetbolista se vio forzado a mudarse a Boston tras firmar con el equipo de los Celtics a finales del año pasado. Ahora desea que Khloé lo siga y cambie su residencia para estar a su lado. ¿Está preparada para hacerlo?

La madre y empresaria se lo confiesa a sus famosas hermanas Kim y Kourtney, durante una honesta conversación sobre el tema, reportó People.

“Hablamos con Tristan, te extraña, desearía que fueras para allá, realmente quiere que vayas [a Boston]”, le revela Kim en el próximo capítulo del programa Keeping Up With the Kardashians. “Definitivamente quiere que te mudes para allá”.