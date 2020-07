La Beba Rojas demanda a Amelia Alcántara

En un nuevo lío se encuentra la controversial modelo Amelia Alcántara, luego de presuntamente haber difamado a la actriz y comunicadora venezolana La Beba Rojas.

Según el portal Más VIP, la exintegrante de del exitoso espacio televisivo Bienvenidos demandó al programa radial “Sin Filtro” y a su integrante Amelia Alcántara, quien hace unos días habría señalado que la presentadora venezolana sostenía una relación extramarital con un productor del Grupo Telemicro.

De acuerdo al portal de noticias de farándula, Rojas, quien lleva años residiendo en el país y es una mujer casada (tiene un hijo), habría tomado la decisión de llevar hasta la justicia a la modelo acusándola de difamación e injuria en su contra.

“Lo de ayer no sirvió, ella realmente no se retractó, no aceptó que difamó a la Beba, así que esto continuará”, dijo una fuente a MásVIP tras ver la supuesta disculpas de Alcántara en “Sin Filtro”.

Según el portal web, “Sin Filtro”, que se transmite por KQ 94.5, desde el pasado lunes está fuera del aire, y de acuerdo a un mensaje compartido en el Instagram del show radial se explica: “Estamos solucionando algunas situaciones internas, Dios mediante y muy pronto estaremos en vivo”.

Disculpas

El medio digital reseña que Amelia Alcántara pidió disculpas a nombre de “Sin filtro”, y de su persona a la conductora del “Reperpero”.

“Quiero aprovechar el momento para, me han dicho por ahí, que Beba Rojas se siente ofendida por algunos comentarios que yo hice hacia su persona en el programa Sin Filtro. No sabía que se iba a poner de esa manera. Pero aquí estamos para eso. Si tu crees qué te hicimos sentir mal con algunos de nuestros comentarios, principalmente, de mi persona pues de parte del programa te pedimos una disculpas. Pero esto es para gozárselo, señores. Esto no es para tomárselo personal. Si te sientes ofendida por algún comentario humildemente se te pide disculpas”, dijo Amelia.