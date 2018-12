$!La Boda de Franklin Mirabal y Dianabell Gómez será televisada

“Agradezco al ingeniero Manuel Estrella. Lo invité a la boda y me preguntó ‘qué quieres de regalo’, y bromeando le dije: “que me transmitas la ceremonia nupcial” y me dijo que sí, que ese será su regalo”, contó el cronista y narrador deportivo Franklin Mirabal en una declaración escrita.

En una entrevista con Diario Libre, “El rey de la radio” dijo que esta sería entonces su cuarta boda y dejó claro lo siguiente: “Quiero que el país sepa que me he casado tres veces y esta va a ser la última boda. Si por alguna razón, que no lo veo probable, este matrimonio colapsa, nunca más me vuelvo a casar”.

La joven Dianabell Gómez forma parte del elenco de “Pégate y gana con El Pachá”.