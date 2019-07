La canción que le escribió Cardi B a su bebé Kulture

La rapera de origen dominicano Cardi B no oculta la emoción de ver a su pequeña Kulture cumplir un año de vida justo en el momento en que su carrera llegó a su punto más alto en la música.

La niña, producto de su relación con su esposo Offset, cumplió un año este 10 de julio y su madre, además de publicar una fotografía con ella rodeada de un arreglo de cumpleaños, compartió con sus seguidores la canción que le escribió, en un video donde ilustra el crecimiento de la primogénita.

La intérprete de “Money” y “Press” declaró que ama a su bebé y que ella le cambió la vida.

“Gracias a todos por desearle un feliz cumpleaños a mi dulce bebé. Hice esta canción un día antes de entregar mi álbum y ¡Eve me dio luz verde para el ritmo que estaba tan agradecida! ¡Ella es única! No pudo hacerse a tiempo porque, como pueden escuchar, estaba muy maltratada con un resfriado terrible. No podía hacerlo bien, no importa cuántas veces lo escupí, incluso cuando intentamos mezclar la canción todavía suena sofocante. Amo a mi bebé, ella cambió mi vida”, escribió agradecida Cardi B.

Y es que para celebrar el primer año del nacimiento de la heredera, Cardi B y Offset gastaron alrededor de US$400 mil dólares en la fiesta de cumpleaños”. Así reveló la rapera de origen dominicano a sus seguidores durante un video en vivo.

Según dijo, el primer cumpleaños de su niña Kulture costará US$400 mil dólares o 20,368,000 pesos dominicanos.