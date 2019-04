$!La comunicadora Jessica Pereira duda sobre regresar a La Mega

Tras no poder renovar la visa de trabajo en Estados Unidos para seguir laborando en “El Vacilón de la Mañana”, de La Mega, a la comunicadora Jessica Pereira sigue desarrollando su carrera en República Dominicana en los medios locales.

En entrevista en el programa “Víctor en vivo”, habló entre otras de su experiencia en la radio en New York, y dijo que aunque salió de “El Vacilón” con las puertas abiertas, de solucionar su problema de renovación de visa de trabajo no puede dar una respuesta actualmente de si regresaría o no a La Mega, ya que aquí disfruta de su familia. Pereira, quien llegó al país hace 18 años por una propuesta de trabajo, forma parte de el programa radial Alofoke Radio Show y en la televisión está en La Opción.

“Para yo llegar a donde estoy he pasado mucha precariedad, inclusive, me acuerdo, que aquí en el supermercado La Sirena, yo no tenía que comer y abrí un paquete de galletas y jamón y literalmente me lo robé”. Dijo que en estos momentos está disfrutando de su familia.