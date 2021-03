$!La denuncia de Santiago Matías: “Que sepa que no me va a amedrentar”

De acuerdo al creador de contenidos para radio y redes sociales, Santiago Matías, existe una “mano negra” que está generando denuncias mediante bots para que sus páginas en redes sociales sean suspendidas, en especial, las de Instagram.

“Les informo que manos negras me tienen en zozobra con una granja de bots haciendo reportes falsos a mis cuentas de Instagram. De nuevo la cuenta de Santiago Matías, la cual está verificada ha sido suspendida una vez mas, tampoco me deja acceder a @alofokeradiord desde celulares, solo vía web”, denunció Matías.

A través de un extenso mensajes publicado en la cuenta @santiagomatiasbackup, el productor envió un mensaje a quien esté detrás de esta situación.

“El que esté haciendo esta mala práctica conmigo que sepa que no me va a amedrentar, que seguiremos trabajando tranquilos llevando el mejor contenido digital jamás visto. Tenemos un equipo de profesionales trabajando en recuperar las cuentas de nuevo, pero si quieren me dan a seguir en esta cuenta temporal, un abrazo y espero la comprensión de todos “, dijo Matías.

A principios de mes el creador de contenidos urbanos también denunció que su cuenta oficial de Instagram fue suspendida, la misma cuenta con millones de seguidores de todas partes del mundo.

Matías, no duró mucho tiempo para crear una nueva cuenta, donde dijo que estaba cansado de la sensibilidad de la aplicación.

El empresario, se pronunció en su cuenta de Twitter, dando la noticia y solicitando que le sigan en su nueva cuenta.

“Como ya es costumbre “Instagram” me acaba de suspender mi cuenta verificada, síganme en esta cuenta nueva por favor”, escribió recibiendo respuesta inmediata por parte de sus fanáticos, los cuales manifestaron el apoyo rápidamente.